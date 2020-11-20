ВОЗ прокомментировала вероятность повторного заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией, поэтому не может подтвердить заявления британских ученых, которые утверждают, что переболевшие COVID-19, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода. Такое заявление сделала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отмтеив, что на данный момент необходимы дополнительные исследования.

«Пандемии уже почти год … И на протяжении всего этого времени мы пытаемся понять, как инфекция реагирует на организм с точки зрения выработки антител и нейтрализации вируса», - заявила она, отметив, что результаты исследования, которое провели ученые Оксфордского университета, являются хорошей новостью

При этом, по словам ван Керкхове, исследование подтвердило, то, что знали в ВОЗ. Речь идет о том, что заболевший человек вырабатывает антитела в течение одной-двух недель инфекции, а защита сохраняется в течение многих месяцев.

«Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени», - подчеркнула она.

Напомним, ранее врач-вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о факторах, влияющих на повторное заражение коронавирусом