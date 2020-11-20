В Москве установили квоту посещаемости на матчах Российской премьер-лиги до конца года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Москвы установили квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое ограничение будет действовать до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, уже ранее проведение массовых спортивных мероприятий с участием зрителей разрешалось только при согласовании со столичными Департаментом спорта и Управлением Роспотребнадзора. Кроме того, с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах также не должно превышать 25 процентов общей вместимости зала, также введен запрет на обслуживание посетителей кафе, ресторанов, баров, караоке-клубов в ночное время - с 23.00 до 6.00.