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Собянин заявил, что ограничительные меры дают свой результат

Столичный мэр признал, что пришлось принимать много неприятных решений для снижения заболеваемости от коронавирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин заявил, что ограничительные меры дают свой результат

Собянин заявил, что ограничительные меры дают свой результат

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в столице принимали много неприятных решений для снижения заболеваемости от коронавирусной инфекции, однако отметил, что эти ограничительные меры все равно дают свой результат.

«Мы много принимали неприятных решений по ограничению деятельности в городе … но эти меры все равно дают свой результат», - сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Среди «неприятных» мер глава столицы назвал ограничения по работе ресторанов, кафе, ночных клубов, отменены массовые новогодние гуляния и праздничные елки, а также напомнил, что старшеклассников, студентов вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение.

Напомним, ранее были введены ограничение на проведение массовых мероприятий с участием зрителей. С 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года число зрителей в кинотеатрах и театрах не должно превышать 25 процентов от общей вместимости зала, также был введен запрет на обслуживание посетителей ресторанов, кафе, баров, караоке-клубов в ночное время - с 23.00 до 6.00.

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