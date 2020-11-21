Коронавирус в Москве, последние новости на 21 ноября 2020 года: новый рекорд по числу заболевших и звание одного из самых безопасных городов страны

B Москве поставлен новый рекорд по числу выявленных случаев коронавирусных больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Москве был поставлен новый рекорд по числу выявленных случаев коронавирусных больных. В статистику попали 6902 человека. Однако если в начале осенней волны число заболевших резко оторвалось от выздоровевших, то теперь статистика выравнивается. Например, в тот же день было объявлено 5836 снятых с наблюдения пациентов.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что победа над ковидом уже близко. Об этом он написал в своем блоге. Глава города рассказывал об этом в контексте подвига московских врачей и работы поликлиник.

Кстати, несмотря на пандемию, в Москве продолжают ремонт учреждений здравоохранения. Мэр сообщил, что когда удастся победить коронавирус, для горожан вновь станет актуальна пройти обследование в комфортной поликлинике рядом с домом.

Москва не попала на верхние строчки рейтинга российских городов, где наиболее вероятно можно подхватить ковид. Несмотря на самое большое число зараженных в стране, столичный регион отнесли в категорию городов, где жители рискуют меньше всего.