Будут нести ответственность: Пашаев прокомментировал возбуждение дела против своих лже-свидетелей

Пашаев прокомментировал возбуждение дела против своих лже-свидетелей Фото: Иван МАКЕЕВ

Эльман Пашаев прокомментировал возбуждение уголовного дела против лже-свидетелей в процессе по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым. Эти люди выступали со стороны защиты актера, предварительно оговорив позицию с юристом.

Бывший адвокат Михаила Ефремова настаивает, что убеждал их не врать суду и говорить только факты, которые были на самом деле. О том, что их показания были недостоверны, он на тот момент не знал.

- Если речь идет о наших свидетелях, то их двое, не трое. Сейчас они сделают биллинг и покажут, что они там были. Я ничего предпринимать не буду, - заявил «360» Эльман Пашаев.

Он не планирует что-либо предпринимать в сложившейся ситуации. А со свидетелями не общался с момента их выступления в суде. Самых очевидцев ДТП адвокат нашел через СМИ, пишет ФАН.

- Я им честно сказал, когда мы их вызывали: „Ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить“. Они даже показывали детали, где что было. Я их предупреждал, если что-то будет не так, будут сами нести ответственности, — рассказывает правозащитник.

Он уверен, что следствие во всем разберется, тем более реальное место положение свидетелей можно отследить по номерам телефонов.