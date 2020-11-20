Белый дом: к концу года американцы получат доступ к 40 млн доз вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже к концу года американцы получат доступ к 40 миллионам доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такое прогноз озвучила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Мы считаем, что 40 млн доз вакцины будут доступны к концу года. Это невероятно, это самая быстро созданная вакцина в истории, невероятный прогресс», - заявила представитель администрация президента Соединённых Штатов, и уточнила, что в первую очередь препарат получат самые уязвимые категории граждан.

По ее словам, это стало возможно благодаря президенту США Дональду Трампу.

Напомним, США находится на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом. По последним данным в стране зафиксировано 11 743 780 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4 410 709, жертвами инфекции стали 252 861 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в Соединённых Штатах для разрешения использовать их препарат в чрезвычайных ситуациях.