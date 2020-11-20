Что делать, если потерялся ребенок, советы руководителя школы «Лиза Алерт»

Что делать если потерялся ребенок: советы от "Лизы Алерт". ФОТО: пресс-служба отряда "Лиза Алерт"

Потерять ребенка- кошмарный сон любого родителя. Создатель и руководитель школы «Лиза Алерт» Алина Павлюкова дала советы, что нужно делать в такой ситуации.

Самое ценное – это время. Если пришла беда, не нужно паниковать. От того, насколько оперативно будет действовать родитель, зависит судьба потеряшки.

Первым делом нужно обратиться в полицию. Если просят подождать трое суток, то бейте во все колокола.

- Если ребенок не появился в назначенное время или потерялся на прогулке, срочно сообщайте в 102 или 112, - называет ФАН первый шаг Павлюкова.

При обращении попросят назвать ФИО ребенка, его возраст, приметы. Не лишним будет выходя из дома сделать детское фото, это позволит не только описать одежду словами, но и сделать фото для поиска именно в том наряде.

Второе – если ребенок потерялся в парке или торговом центре, то стоит срочно оповестить руководство. Попросить сделать объявление по громкой связи.

Третье – если ребенок не нашелся по «горячим следам», стоит просить о помощи волонтеров отряда «Лиза Алерт». Телефон круглосуточной «горячей линии» 8–800–700–54–52.

Четвертое - на помощь стоит позвать всех: родственников, друзей, коллег, учителей, репетиторов. Не стесняйтесь обзвонить всех и предупредить о случившемся, вдруг ребенок появится у кого-то из них.

Пятое - маршруты. Стоит вспомнить куда «потеряшка» хотел пойти, но не получалось. Возможно любопытство повело его именно туда.

Если ребенок потерялся в транспорте (вышел раньше или позже своей остановки), стоит проехать по ближайшим точкам. Возможно, он будет ждать вас на какой-то из остановок.

Потерялся в лесу

Отправляясь в лес, следите, чтобы у всех были заряжены телефоны. В детский рюкзак на всякий случай можно положить бутылку воды и шоколадку – это позволит продержаться на случай, если произойдет ЧС.

Ребенок должен знать правило: приближаться к водоемам строго-настрого запрещено.

Что должен знать ребенок

У поисковиков «Лизы Алерт» существует правило трех «о». ребенок должен знать, если потерялся, нужно остановиться, оглядеться, окрикнуть. Если остался один в лесу, есть шанс, что рядом кто-то из взрослых.

Важно сбить наследнику в голову – если потерялся, строй на месте: взрослые всегда ищут. Уехал в транспорте один, жди на следующей остановке. Уехали родители – жди, где оставили.

Просить помощи можно только у «безопасных взрослых», то есть у полицейских, у сотрудников магазина или взрослого с ребенком.

Правила для детей:

Никогда не меняй маршрут из школы без согласования со взрослыми,

Никогда не убегай во время прогулки,

Убедить, что твой телефон полностью заряжен и на связи.