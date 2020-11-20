«Испорченные отношения испортить нельзя»: Путин рассказал об отношениях с США

Владимир Путин Фото: REUTERS

Испорченные отношения испортить нельзя. Так президент России Владимир Путин прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, не испортит ли Россия отношения с США.

Напомним, ранее российский лидер оценил отношения с России с Соединёнными Штатами «где-то между двойкой и тройкой», но отметил, что «ближе к тройке всё-таки», поскольку Москва и Вашингтон сотрудничают в области борьбы с терроризмом. Однако отметил падение товарооборота межу странами, а также проблему продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник, 16 ноября, сообщил, что нынешняя администрация Соединенных Штатов, очевидно, приняла решение не продлевать Договор СНВ-3.