Российские банки столкнулись с оттоком вкладов в октябре Фото: Артем ЛЕНЦ

В октябре этого года россияне стали забирать деньги с банковских счетов и депозитов. Отток средств оказался наибольшим с марта. Об этом сообщает Центробанк России

Согласно статистике, опубликованные на его сайте регулятора, отток вкладов населения из кредитных организаций России в октябре составил 111 миллиардов рублей, или 0,3 процента от общего объема.

«В октябре вклады населения также умеренно сократились (-111 млрд рублей, или -0,3 процента), в том числе у системно значимых кредитных организаций», - говорится в заявлении Банка России.

Доля валюты на счетах уменьшилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 35 процента. На счетах компаний сокращение составило 0,1 процентных пункта, до 21,3 процента.

В октябре также снизились и средства юридических лиц, которые забрали со счетов в банке 194 миллиардов рублей, или 0,6 процента.