Тихановская предложила признать белорусский ОМОН террористической организацией Фото: REUTERS

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская выступила с предложением признать белорусские отряд милиции особого назначения (ОМОН) и главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) террористическими организациями.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии сообщила, что в пятницу, 20 ноября, она посетила Нидерланды, где встретилась с министром иностранных дел королевства Стефаном Блоком. «Мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», - говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале

В заявлении отмечается, что глава МИД Нидерландов «выразил готовность помочь в этом направлении».

Тихановская заявила, что все сотрудники ОМОН и ГУБОПиК Белоруссии, которые не уволятся «до окончания расследования», будут «признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества». По ее словам, на «амнистию» могут рассчитывать только силовики, которые «перейдут на сторону народа».

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции объявила о создании «Народного трибунала». Политик также опубликовала план действий по борьбе с белоруской властью, который состоит из шести шагов.