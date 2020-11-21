Эксперт сказал, можно ли народными средствами вылечить головокружение

Перед началом лечения необходимо точно выяснить причины головокружения, для этого нужно обращение к неврологу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вопрос, как лечить головокружение, нет универсального ответа, потому что у этого состояния могут быть десятки причин, и лечение зависит от того, какое заболевание имеется у каждого конкретного пациента.

Об этом в беседе с kp.ru рассказала врач-невролог, преподаватель неврологии Елена Гайворонская. Она пояснила: когда у взрослого человека возникает головокружение, нужно точно знать его причины. Дело в том, что в некоторых случаях подобные ощущения относительно безобидны, в других они могут быть признаком серьезных проблем, требующих немедленного лечения. Поэтому перед тем, как что-нибудь предпринимать, необходимо точно выяснить причины головокружения, а для этого нужно обратиться к неврологу.

Как пояснила эксперт, симптомы головокружения различаются по силе и характеру у каждого пациента. Симптомы могут быть легкими или серьезными, в зависимости от того, что вызывает проблему.

«Но народные средства практиковать не стоит, только если их не посоветует врач», - подытожила Елена Гайворонская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Головокружение у взрослых

Когда возникает головокружение у взрослых, нужно точно знать его причины. В некоторых случаях они относительно безобидны, в других — это признак серьезных проблем, требующих немедленного лечения (подробности).