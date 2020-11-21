Доктор назвала фрукты, которыми можно заменить мандарины, если у вас аллергия

Доктор рассказала, чем можно заменить мандарины, если у вас на них аллергия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие люди очень любят цитрусовые – лимоны и апельсины, а в преддверии Нового года, самыми популярными фруктами из этой группы становятся, безусловно, мандарины, которые давно стали одним из символов зимних праздников. Цитрусовые полезны для здоровья, содержат массу витаминов и минералов.

Однако очень небольшой процент детей и взрослых не может радоваться запаху и вкусу мандаринов из-за аллергии. Проявляться она может в разных формах – от кожной сыпи и проблем с полостью рта до острых анафилактических реакций и шока.

На вопросы kp.ru по поводу аллергии на мандарины ответила провизор, преподаватель фармакологии, главный редактор МедКорр Зорина Ольга. Она рассказала, чем можно заменить эти плоды.

«Если есть аллергия на мандарины, желательно отказаться от всей группы цитрусовых. Их можно заменить другими фруктами и ягодами – киви, клубникой, вишней, чтобы получить витамин С и другие компоненты. Полезны также сладкий перец, кабачок, тыква», - пояснила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аллергия на мандарины у взрослых

Новый год традиционно ассоциируется с мандаринами и конфетами, но эти яркие фрукты не принесут радости, если выявлена аллергия на мандарины у взрослых. Она может проявиться сыпью, отеком рта или анафилаксией (подробности).