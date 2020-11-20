Выборы в США: в Джорджии утвердили победу Байдена по итогам пересчета бюллетеней Фото: REUTERS

Власти Джорджии утвердили результаты президентских выборов США, согласно которым победителем на территории штате официально признали кандидат от Демократической партии Джо Байдена. Такое решение было принято по итогам пересчета бюллетеней.

Как сообщил вице-губернатор штата Брэда Раффенспергера, действующий американский лидер Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден - 2 475 141. Таким образом, демократ официально получил голоса 16 выборщиков, его преимущество составило 12 284 голоса.

Напомним, днем ранее адвокат действующего президента Рудольф Джулиани заявил о наличии всех признаков, которые указывают на то, что нарушения в ходе президентских выборов в США были спланированы и осуществлялись по единому плану. Байдена назвал подобные заявления «абсурдными», а также заявил о возможности подать на администрацию Трампа в суд из-за отказа признать его победу