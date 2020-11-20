Ученые назвали напиток для борьбы с коронавирусом Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученый Института вирусологии Университетской клиники Эссена, которые обрабатывали инфицированные COVID-19 клетки чаями из указанных трав.

При приготовлении напитков специалисты сначала доводили напитки до кипения, а затем настаивали его на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов для обеспечения максимального насыщения травяными компонентами.

Как передает портал biorxiv, согласно результатам исследования, для значительного подавления воспроизводства коронавируса достаточно даже получасового воздействия шалфея и периллы. Ученые отмечают, что в данном случае речь идёт не об общем противовирусном эффекте, поскольку с вирусом герпеса такого эффекта достичь не удалось.

Специалисты сообщают, что чаи на основе этих трав можно использовать как профилактические средства против коронавирусной инфекции, но результаты их исследования ещё будут оцениваться другими экспертами

Напомним, ранее ученые обнаружили, что обычный сок черноплодной рябины уничтожает 97 процентов коронавируса в организме за пять минут. Кроме того, сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает гранатовый сок, убивающий до 80 процентов патогенов COVID-19, а также зеленый чай. Специалисты советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день.

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