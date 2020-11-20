На Украине обвинили Зеленского в потворстве националистам

Оппозиция в Верховной раде обвинила Зеленского в потворстве националистам Фото: REUTERS

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского справедливо наказать виновных в вооруженном нападении на автобус под Харьковом – это не что иное, как потворство националистам и «окончательное сращивание» киевской власти с радикалами. Так считают в парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Ранее Киевский районный суд Харькова отпустил под домашний арест обвиняемых в обстреле автобуса представителей «Национального корпуса» и «Азова», что вызвало возмущение партии ОПЗЖ. Негодование украинской оппозиции также вызвал тот факт, что прокуратура переквалифицировала дело в «банальное хулиганство», а в партии считают, что действия нападавших должны расцениваться как терроризм.

«Решение суда, принятое с подачи органов прокуратуры и МВД, свидетельствует об окончательном сращивании власти Зеленского с национал-радикалами, нежелании защищать конституционный порядок и отстаивать справедливость, а также об использовании инструментов политического террора», - цитирует заявление ОПЗЖ ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 августа националисты обстреляли микроавтобус с активистами организации «Патриоты – За жизнь», зверски избили его пассажиров. В результате четыре человека оказались в больнице, задержаны 14 подозреваемых. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям: «хулиганство» и «покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

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