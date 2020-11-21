Лавров рассказал о попытках сорвать мирные договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе рассказал, что в регионе отмечаются попытки сорвать выполнение мирных договоренностей по урегулированию карабахского конфликта.

«Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября», - сказал глава МИД.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что соглашение успешно реализуется.

«Попытки изменить характер миротворческой операции мы тоже наблюдаем, пока подспудные, но они тоже имеют место», - приводит его слова пресс-служба Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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