Болтон считает, что Байден на посту президента США продлит ДСНВ

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден на посту президента США согласится продлить двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, считает бывший советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, с новой администрацией Москве будет легче договариваться, чем с нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

«Я готов на доллар поспорить, что политика по отношению к России будет мягче. Жалобы по поводу сговора Трампа с Россией уйдут. Я думаю, что сейчас главным будет Договор о СНВ»,- заявил Болтон в интервью телеканалу RTVI.

Экс-советник президента США добавил, что администрация Байдена, скорее всего, продлит соглашение «еще на пять лет». При этом бывший помощник Трампа отметил, что у новой администрации будет «очень много серьезных вопросов – это ядерные боеголовки, сверхзвуковое оружие, взаимоотношения с Китаем».

«Очень интересно, как администрация Байдена станет подходить к этому», - добавил Болтон.

Как писал сайт kp.ru, ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов продлить ДСНВ с Москвой при условии временной заморозки ядерных арсеналов обеих стран

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