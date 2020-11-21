Протесты в Белоруссии, последние новости на 21 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 21 ноября 2020 года Фото: REUTERS

В Координационном совете оппозиции опровергли сообщения о формировании нового состава структуры. Никаких изменений в работе КС в ближайшее время не планируется, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Ранее белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, заявила в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, что КС в его прежнем виде перестал существовать, формируется новый состав совета, который держится в тайне.

МВД Белоруссии сообщило о задержании двух администраторов телеграм-каналов в рамках дела об организации массовых беспорядков и действий, грубо нарушающих общественный порядок. Одна из задержанных, 33-летняя безработная минчанка, вела сразу пять каналов. У нее были изъяты 6 мобильников, ноутбук, винчестер, флешка, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская предложила признать белорусский ОМОН и Главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) террористическими организациями. Соответствующее заявление появилось в ее телеграм-канале по итогам встречи с главой МИД Нидерландов.

В сообщении отмечается, что глава МИД Нидерландов «выразил готовность помочь в этом направлении».

Литва, Латвия и Эстония расширили санкции против белорусских должностных лиц, пополнив "черный список" еще 28 чиновниками. Кроме того, в санкциям в отношении Минска присоединилась Украина.