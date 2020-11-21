Эксперт рассказал, как долго в России будет расти число заражений коронавирусом

Все специалисты напоминают о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заражений коронавирусом в России будет расти еще около месяца, поскольку люди из-за холодной погоды люди подолгу находятся в непроветриваемых помещениях и пренебрегают простыми правилами: не соблюдают социальную дистанцию. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, не носят защитные маски.

«То, что количество инфицированных будет расти, логично, это будет продолжаться еще в течение месяца. Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая соцдистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим», - пояснил он в беседе с ТАСС.

Кроме того, по мнению врача, рост числа заразившихся объясняется тем, что теперь делается больше тестов, медики стали больше выявлять бессимптомных носителей, которые также попадают в общую статистику.

«Граждане должны осознать, что коронавирусом тяжело заразиться при мимолетном контакте и минимальной вирусной нагрузке, но легко заразиться при большой вирусной нагрузке, от нее спасает банальная маска. Пока этого осознания не будет, рост заболеваемости, к сожалению, будет продолжаться», - добавил Тимаков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности дезинфекции подъездов в связи с коронавирусной инфекцией, а учёные из британского университета Лидса выяснили, что нахождение в хорошо проветриваемом помещении более чем на 70 процентов снижает вероятность заражения COVID-19, в связи с этим они рекомендовали в течение дня открывать окна настежь на 10–15 минут, или постоянно оставлять окна немного приоткрытыми.