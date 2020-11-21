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Стрельба в ТЦ в Висконсине: ранены как минимум шесть человек

Полиция работает на месте происшествия, пока никого не задержали
Источник:kp.ru
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На месте ЧП много полицейских

На месте ЧП много полицейских

Фото: Кадр видео

В американском городе Вауватоса (Wauwatosa, штат Висконсин) неизвестные открыли стрельбу по людям, в результате ранены как минимум шесть человек, сообщает издание BNО News со ссылкой на очевидцев произошедшего и местную полицию.

Уточняется, что выстрелы в торговом центре Mayfair Mall раздались около трех часов дня в пятницу, 20 ноября. По словам свидетелей, они слышали не менее 20 выстрелов. Шесть пострадавших увезли из здания ТЦ на каретах «Скорой помощи». По предварительным данным, никто не убит.

ЧП