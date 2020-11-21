Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом

Дональд Трамп-младший флаг с отцом Фото: REUTERS

Сын действующего президента США – Дональд Трамп-младший – заразился коронавирусом. На этой неделе он сдал тест на COVID-19, и результат оказался положительным, Трамп-младший находится на карантине, передает телеканал CBS.

О заболевании сына главы Белого дома журналистам рассказал его представитель, уточнив, что никаких симптомов недуга у Дональда нет, однако он соблюдает все предписания врачей.

«До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные медиками правила по COVID-19», - приводит его слова CBS.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее первая леди Америки Меланья Трамп рассказала, что о вместе с ней и ее мужем заразился коронавирусом и их общий сын, 14-летний Бэррон Трамп. Мать подростка уверяет, что мальчик перенес заболевание бессимптомно. Сам же отец семейства говорил, что его младший сын, скорее всего, даже не заметил, что болел.