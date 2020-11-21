Стрельба в ТЦ в Висконсине: ранены семеро взрослых и подросток

Полиция продолжает поиски стрелка Фото: Кадр видео

Число пострадавших при стрельбе в торговом центре Mayfair в американском городе Вауватоса (Wauwatosa, штат Висконсин) возросло до восьми. По данным городской полиции, ранения различной степени тяжести получили семеро взрослых и один подросток.

«Семь пострадавших взрослых и один раненый подросток были доставлены в больницу пожарными Вауватосы. Их состояние на данный момент неизвестно», - говорится в опубликованном в Twitter заявлении местного полицейского управления.

Издание BNО News сообщает, что очевидцы стрельбы в ТЦ описали стрелявшего как белого мужчину в возрасте от 20 до 30 лет. По словам начальника городской полиции Барри Вебера, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову, стрелка на месте преступления уже не было.

Мотивы злоумышленника по-прежнему неизвестны, следствие работает над установлением личности подозреваемого.

Напомним, как писал сайт kp.ru, не менее 20 выстрелов в торговом центре раздались около трех часов дня в пятницу, 20 ноября. К счастью, никто не убит. Ранее мэр города Деннис Макбрайд сообщил журналистам, что жизни раненых ничего не угрожает.