Аргентинский банкир Хорхе Брито погиб при крушении вертолета

Основатель одного из крупнейших банков Аргентины Banco Macro Хорхе Брито. Фото: Wikipedia

В пятницу, 20 ноября, погиб аргентинский банкир Хорхе Брито, основатель Banco Macro – одного из крупнейших частных банков южноамериканской республики. Его вертолет потерпел крушение недалеко от городка Коронель-Молдес в провинции Сальта. Второй жертвой аварии стал пилот.

«С глубоким прискорбием Banco Macro сообщает о гибели своего основателя и президента Хорхе Брито в авиакатастрофе, которая произошлв сегодня у населенного пункта Коронель-Молдес в провинции Сальта», - говорится в сообщении банка, генеральным директором был погибший бизнесмен.

68-летний Хорхе Брито, по данным журнала Forbes, был одним из 50 самых богатых людей в своей стране, его состояние оценивалось в 360 миллионов долларов, передает ТАСС. С 2003 по 2016 год успешный предприниматель также был президентом Аргентинской банковской ассоциации (ADEBA).

Причины падения вертолета устанавливаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 января этого года при крушении вертолета погиб легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант.