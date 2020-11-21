Посольство России в США выясняет, есть ли россияне среди раненых в Висконсине

Посольство России в США запросило у госдепартамента информацию о наличии россиян среди пострадавших в Висконсине Фото: REUTERS

Посольство России в Соединенных Штатах выясняет, есть ли наши соотечественники среди пострадавших в Висконсине, где в результате стрельбы в торговом центре были ранены восемь человек – семеро взрослых и один подросток.

«Посольство Российской Федерации в США запросило в госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в городе Уоватоса, штат Висконсин», - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном на странице российского представительства в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, не менее 20 выстрелов в торговом центре Mayfair раздались около трех часов дня по местному времени в пятницу, 20 ноября. К счастью, никто не убит.

Очевидцы описали стрелявшего как молодого белого мужчину примерно 20–30 лет. Стрелок скрылся с места преступления, полиция продолжает его поиски. Ранее мэр города Деннис Макбрайд сообщил журналистам, что жизни раненых ничего не угрожает.