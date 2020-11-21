Болтон: «Ясно, что Байден – избранный президент США»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Фото: REUTERS

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что у его бывшего шефа Дональда Трампа нет доказательств, которые позволят республиканцам добиться пересмотра итогов голосования на прошедших 3 ноября президентских выборах.

«Сегодня ясно, что Байден – избранный президент. Я не думаю, что у Трампа есть доказательства, чтобы изменить результаты в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть коллегию выборщиков», - заявил он в интервью телеканалу RTVI.

Болтон также усомнился в том, что разбирательство дойдет до Верховного суда США. По его словам, шансы такого развития событий «очень отдаленные», и Трампу не удастся набрать 270 голосов выборщиков, даже если он оспорит результаты выборов в ключевых штатах.

Напомним, не желающий уступать свое место в Белом доме демократу Джо Байдену Трамп, похоже, окончательно проиграл эти выборы. В частности, так считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По его мнению, попытки оспорить итоги подсчета голосов вряд ли увенчаются успехом.

К слову, сайт kp.ru писал, что президент Байден, возможно, – просто идеальный вариант для России.

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