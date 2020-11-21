Госдума рассмотрит законопроект о «вынужденно безработных»

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий определить новую категорию безработных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты думской фракции КПРФ подготовили и внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предлагающий определить новую категорию безработных на фоне пандемии коронавируса.

Авторы проекта предложили внести поправки в статью 3 закона «О занятости населения», которые установят категорию «вынужденно безработных» и отнести к ней людей, не обеспеченных работой из-за временного запрета на деятельность их работодателя, введенного в связи с режимом повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или другим особым правовым режимом, сообщает «Парламентская газета».

К этой категории граждан также предлагается причислить самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые тоже не могут работать из-за ограничительных мер.

Если законопроект будет одобрен, пособие «вынужденно безработным» будут выплачивать из бюджета в порядке и размере, определяемом правительством, но оно должно быть не меньше средней месячной зарплаты и не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета, и отказаться от идеи пенсионного страхования с помощью специальных фондов.