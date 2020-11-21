Последние новости на утро 21 ноября 2020: В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

«КП» – о последних новостях на утро 21 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 21 ноября 2020 года. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

«Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тысяч из них – наши граждане», - напомнил сенатор.

К слову, российские миротворцы накануне сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах. В общей сложности из Еревана на главную площадь Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции РФ прибыли 23 автобуса и 250 автомобилей с беженцами. Всего же за минувшие сутки в свои дома вернулись более 1900 человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе рассказал, что в регионе отмечаются попытки сорвать выполнение мирных договоренностей по урегулированию карабахского конфликта.

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