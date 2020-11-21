Трамп обвинил фармацевтические компании в попытке помешать его победе на выборах Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил крупные фармацевтические компании в попытках добиться его поражения на президентских выборах, запустив многомиллионную рекламную кампанию, а также затягивая объявление об успешных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.

«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря», - заявил, пообещав, что его штаб все подробно выяснит.

По словам Трампа, он получил почти 74 млн голосов избирателей, тогда как против него были крупные фармацевтические компании, но и крупные СМИ, а также технологические компании.

Кроме того, глава Белого дома считает, что компания Pfizer специально не стала до президентских выборов объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции.

«Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов», - заявил он.

Напомним, накануне была закончена третья фаза клинических испытаний вакцин немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer, которые показали еще большую эффективность. Итоговый анализ вакцины показал её эффективность на уровне 95 процентов. После чего компании подали запрос о регистрации препарата в Соединённых Штатах