Жителей азиатской части России предупредили о температурной аномалии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Температура в азиатской части России в ближайшие дни будет выше климатической нормы на 16-20 градусов. Отхождение от нормы вызвано таким редким явлением проникновением теплого воздуха с Атлантики далеко на восток, что наблюдалось и в прошлом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что обычно зима в азиатской части России отличается суровостью, так как на эти территории не поступают ни Атлантические воздушные массы, ни воздушные массы с Индийского, Тихого океанов или со Средиземного моря. Однако, на данный момент именно теплые воздушные массы из Атлантики беспрепятственно протекают на азиатскую территорию страны.

В умеренных широтах синоптики прогнозирует превышение нормы на два-три градуса, однако воздушные массы с севера Казахстана поступают в нижнее Краснодарский край, Поволжье, Ставрополье, Ростовскую область, где ожидаются отрицательные ночные температуры.

«В Ашхабаде и Ташкенте суровых условий не бывает, а завтра-послезавтра температура ниже нормы на 8–12 градусов. Редко бывает, что температуры отрицательные. И какие отрицательные? Ночью -12», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, на этой неделе в Приморье пришел глубокий циклон. В регионе сильные осадки, мокрый дождь со снегом, снег, гололед. В отдельных районах сильная метель. Как писал сайт kp.ru, непогода стала причиной того, что 250 тысяч человек во Владивостоке остались без теплоснабжения, и почти 150 тысяч жителей Приморского края остались без электроснабжения.