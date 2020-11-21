Полет первого в истории полностью российского экипажа на МКС перенесли на 9 апреля

Экипажи, состоящие только из российских космонавтов, к МКС еще никогда не летали Фото: NASA

Полет первого в истории полностью российского экипажа на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 1 на 9 апреля 2021 года.

Как следует из разработанной РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса) предварительной программы МКС, запуск пилотируемого корабля «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля, передает РИА Новости.

Отмечается, что посадка «Союза МС-17» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, которые сейчас несут вахту на орбитальной станции, намечена на 17 апреля.

В пресс-службе Роскосмоса сказали, что точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что экипаж, состоящий только из российских космонавтов, весной следующего года полетит к МКС на «Союзе МС-18», назывались даты 1 и 10 апреля.

Необходимость отправки полностью российского экипажа связана с тем, что в апреле 2020 года на МКС ожидается прибытие нового российского модуля «Наука», а для ввода его в эксплуатацию понадобится выполнить множество работ, в том числе и в открытом космосе.

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