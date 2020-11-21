Скрытые признаки рака лёгких назвал онколог Фото: Александр ГЛУЗ

Утолщение кончиков пальцев, симптом барабанных палочек, может указывать на наличие рака легких. О таком скрытом симптоме смертельного заболевания рассказал представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.

Как передает Daily Express, причиной отека или распухания кончиков пальцев рук может стать снижение количества кислорода в крови, что также может быть вызвано проблемами с сердцем.

Кроме того, среди симптомов рака лёгких эксперты назвали повторные инфекционные заболевания органов грудной клетки, а среди ранних признаков заболевания ученые назвали отёки лица, которые появляются в случае распространения рака лёгких на ближайшие лимфатические узлы или при давлении опухоли на верхнюю полую вену.

При заболевании раком лёгких люди могут испытывать трудности при жевании и глотании пищи, у них также может снизиться аппетит, в то же время поражённые клетки потребляют непропорционально большое количество энергии. В итоге человек теряет много веса. Однако отмечается, что уменьшение веса без увеличения физических нагрузок также характерно при наличии опухолей в поджелудочной железе.