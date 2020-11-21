Назвали возможного кандидата Байдена на пост госсекретаря США

Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США Фото: REUTERS

Назвавший себя победителем президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден возможно определился с кандидатурой на пост госсекретаря страны.

Как сообщает издание The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, пост госсекретаря Соединённые Штатов может занять дипломат-ветеран Тони Блинкен, который является давним союзником Байдена. Данную информацию подтвердил бывший чиновник администрации 44-го президента Барака Обамы.

Другими кандидатами на этот пост называли бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и экс-советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, а также сенаторов Криса Мерфи и Криса Куса

Отмечается, что официально кандидат будет объявлен на следующей неделе. Ранее Байден сообщил, что планирует незадолго до или немногим позже Дня благодарения, который в этом году отмечается в четверг, 26 ноября, объявить своего кандидата на пост главы Министерства финансов страны.