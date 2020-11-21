В Европарламенте заявили о необходимости отмены санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европейского парламента Жером Ривьер заявил о необходимости отменить санкционные меры, введённые против Москвы из-за ситуации с Украиной. Об этом говорится в поправке депутата к инициативе по принятию резолюции.

Политик напоминает, что конфликт на Украине можно урегулировать только переговорами в рамках нормандской четверки, и предлагает отказаться от антироссийских ограничений для укрепления доверия между сторонами.

«Снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений», - приводит RT заявление евродепутата.

В самой инициативе Ривьера о принятии резолюции не говорится об антироссийских санкциях. Однако, речь идет о том, что российские военные силы Российской Федерации якобы «оккупируют большие части Украины... в нарушение международного права». Поправкой политик предлагает заменить оригинальный текст.

Напомним, 10 сентября, Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении российских лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Согласно представленному заявлению Совета Евросоюза, ограничения будут действовать еще полгода до 15 марта 2021 года.