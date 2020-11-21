Правительство выделит 7,7 млрд рублей на отпускные борющимся с коронавирусом медикам Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России выделит более 7,7 миллиарда рублей на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов. Об этом говорится в подготовленном Министерством здравоохранения проекте распоряжения кабмина

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 7,715 миллиарда рублей в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ», - приводит ТАСС текст распоряжения

Как писал сайт kp.ru, за октябрь российское правительство выделит почти 25 миллиардов рублей на выплаты медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. 8,69 миллиарда рублей выделят за особые условия труда и дополнительную нагрузку медиков на фоне пандемии коронавируса. Еще 16,1 миллиарда уйдут на стимулирующие выплаты работникам сферы здравоохранения «за выполнение особо важных работ». Кроме того, российским регионам направили 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.