Врач рассказал об опасности неправильного приема витаминов Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие стали в больших количествах пить поливитамины для повышения своего иммунитета, профилактики коронавирусной инфекции и других сезонных инфекций, но гипервитаминоз может привести к неприятным последствиям. Об опасности неправильного приема витаминов предупредил врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Специалист отметил, что если человек следит за своим питанием, то у него не может быть дефицита витаминов. Исключение составляет только «Йодомарин» для жителей некоторых регионов, а также витамин D для детей до трех лет.

По словам Бессмертного, уже несколько лет считается, что поливитамины скорее опасны для здоровья человека, чем полезны.

Эксперт отметил, что особенно опасен гипервитаминоз витамина D или A. При этом, у него достаточно размытые симптомы.

«Это тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи, в том числе, при гипервитаминозе D — рвота, то есть все признаки интоксикации», - рассказал врач в интервью радио Sputnik, уточнив, что добиться подобной интоксикации довольно тяжело.

Иммунолог пояснил, что переизбыток витаминов глобально не влияет на иммунную систему человека, однако сказываются на общем состоянии здоровья