Шойгу прибыл в Армению в составе межведомственной делегации Фото: Минобороны РФ

В субботу, 21 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации. В Армении ожидают прибытие главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров России Александра Новака и Алексея Оверчука

«Ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других», – приводит ТАСС заявление правительства Армении.

Члены межведомственной делегации должны провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая запланирована в субботу, 21 ноября.

Напомним, днем ранее, 20 ноября, президент России Владимир Путин провел совещание по российской миротворческой операции в регионе, в ходе которого сообщил, что российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе, и приступил к выполнению поставленных задач.