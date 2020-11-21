Россияне смогут сами собирать автомобильную аптечку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 января следующего года российские водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их в соответствии с перечнем, приведенным Министерство здравом.

В соответствии с указанием ведомства, в аптечке должны быть маски, перчатки, бинты, лейкопластырь, ножницы, жгут, стерильные салфетки, а также инструкция по оказанию первой медицинской помощи, которую можно скачать на сайте министерства, где также расположена инструкцию по использованию автомобильной аптечки.

В ведомстве уточнили, что аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января 2021 года, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Минздрав выразил уверенность, что изменение требований к комплектации аптечек «не вызовет неудобств у потребителей», и позволит автовладельцам самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия, а также пополнять аптечку по мере необходимости