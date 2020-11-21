Инфекционисты назвали пик заразности коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда заболевший коронавирусной инфекцией представляет наибольшую опасность для других, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист заявила, что концентрация коронавируса в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до того, как появятся характерные симптомы заболевания, такие как кашель или потеря обоняния. По ее словам, именно этот высокий уровень выделения COVID-19 из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих в легкой формой представляет главный признак заразности.

Пшеничная уточнила, что позже выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, но может продолжаться в некоторых случаях более 100 дней. Специалист полагает, что переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста, передает «Российская газета».

Напомним, ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что заболевший коронавирусной инфекцией может оставаться заразным в течение 10-20 дней после появления симптомов.