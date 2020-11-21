В Швейцарии закроют дело, связанное с заявлением Магнитского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Швейцарии собирается закрыть начатое почти десять лет назад расследование по иску британского инвестфонда Hermitage Capital по делу о схемах отмывания денег, о которых заявлял умерший сотрудник компании Сергей Магнитский.

Как передает Bloomberg со ссылкой на переписку прокуратуры с компанией, прокуратура Швейцарии в письме к Hermitage Capital заявила о своем намерении закрыть дело и конфисковать около 4 млн долларов со счетов компаний, замешанных в расследовании.

По данным агентства, истец не согласен с такой суммой конфискации и собирается ходатайствовать о продолжении расследования, поскольку считает, что через банки Швейцарии было выведено около 24 млн долларов.

«Офис генерального прокурора Швейцарии также хочет уйти от ответственности. В том же письме они выразили желание выкинуть Hermitage из дела, чтобы мы не могли оспорить», - приводит Bloomberg заявление британского инвестфонда.