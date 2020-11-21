Шойгу: Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе

Москва намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава Миноброны России отметил, что ожидается большая работа по установлению мира.

Пашинин в свою очередь заявил, что Армения чувствовала поддержку России во время военного конфликта в Нагорном Карабахе, и надеется на дальнейшие углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Как писал сайт kp.ru, глава Минобороны России прибыл в Ереван сегодня, 21 ноября. В правительства Армении сообщили, что также ожидают прибытия российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров России Александра Новака и Алексея Оверчука