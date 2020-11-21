Суд в США удовлетворил ходатайство России о приостановке тяжбы с бывшими акционерами ЮКОСа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 20 ноября, Суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство Москвы, и еще на два года приостановил рассмотрение иска бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые пытаются взыскать с России 50 млрд долларов.

«Ходатайство Российской Федерации о приостановлении рассмотрения этого дела удовлетворить», - приводит ТАСС постановление судьи Берил Хауэлл, где уточняется, что судебное разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба России в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Хауэлл постановила, что до указанного срока откладываются ряд ходатайств Москвы, в том числе о полном прекращении разбирательства «за отсутствием предметной юрисдикции».

Судья также дала обеим сторонам указание представить ей 20 мая следующего года совместные отчеты о развитии событий в Гааге, после чего предоставлять подобные документы каждые полгода.

Ранее российская сторона указала в своем ходатайстве, что экс-акционеры компании ЮКОС не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить судебный процесс.