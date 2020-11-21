В России число новых случаев заражения установило новый рекорд

В России число новых случаев заражения установило новый антирекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено максимальное за всё время эпидемии коронавируса число новых заражённых коронавирусной инфекции. За прошедшие 24 часа выявили 24 822 новых случая заражения в 85 регионах сраны. Таким образом, по состоянию на субботу, 21 ноября 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 064 748 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, среди новых заражённых 25,2 процента переносили заболевание без каких-либо симптомов. Также за минувшие сутки зарегистрировано 391 летальных исходов. Выздоровело 18 626 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 32 834 человек, а вылечились уже 1 425 529.

Больше всего новых случая заболевания зафиксировал в Москве. Оперштаб сообщает, что в столице ежесуточный прирост инфицированных составил 7 168 человек. Также в лидерах антирейтинга остаются Санкт-Петербурге (2 476) и Московская область (916).

Напомним, предыдущий антирекорд был установлен днем ранее. В пятницу, 20 ноября, в России зарегистрировали 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекций