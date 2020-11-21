Где самые низкие цены на хлеб, рассказали эксперты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Розничная цена на хлеб в России в текущем году выросла меньше, чем в прошлом, а в торговых сетях крупных городов даже снизилась. Об этом говорит статистика предоставленной экспертами отрасли, которые назвала регионы с самыми низкими ценами на хлеб

Как передает РИА Новости, согласно информации на октябрь, в среднем за этот товар россиянин отдает 37 рублей, тогда как в прошлом году приходилось платить на 70 копеек больше. В мелких магазинах цена хлеба выросла в среднем на 12 процентов. Батон там можно купить за 30 рублей, бородинский хлеб за 36 рублей, а дарницкий - за 21 рубль.

По данным специалистов, дарницкий хлеб по самой низкой цене можно приобрести в Удмуртии всего за 14 рублей, а нарезной батон дешевле всего в Оренбургской области, где за него придется заплатить только 22 рубля. Самый дешёвый в стране бородинский хлеб продаётся в магазинах Ростовской области и Алтайского края, где его можно купить за 27 рублей.

Эксперты пояснили, что изменение цен на хлеб происходит на фоне подорожания зерна, однако на конечную стоимость продуктов из муки больше всего влияет торговая наценка, которая в мелких магазинах может достигать 35 процентов.