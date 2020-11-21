Пашинян заявил, что Армения чувствовала поддержку России во время военного конфликта в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Ереван чувствовал поддержку Москвы во время военного конфликта в Нагорном Карабахе, и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере безопасности.

«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, вашу личную поддержку, и я хочу поблагодарить вас за это», - сказал глава правительства Армении в ходе встречи, фрагменты, которой опубликованы на сайте премьер-министра Армении.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу 10 ноября. Москва при этом не занимала ни чью позицию. Российский лидер выразил уверенность, что соглашение «пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанского народу»