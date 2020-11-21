Армении передали образцы российской вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал Армении образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», отметив, что российские врачи готовы оказать помощь армянской стороне не только в инфекционных вопросах.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день здравоохранении Армении столкнулось с двумя проблемами. Кроме эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, он назвал большое количество пациентов с боевыми травмами.

«Это, конечно, большой вызов. В этот сложный период вы. И то, что медики страны делают, - это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России готовы помогать и в вопросах не только инфекционных», - сообщил глава российского Минздрава в ходе встречи со своим армянским коллегой Арсену Торосяну, которому он и передал образцы препарата

Напомним, в четверг, 19 ноября, образцы российской вакцины от коронавируса получила первая страна Евросоюза. В Венгрию доставили «Спутник V» для исследования. Как сообщил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто, это исследование поможет «принять максимально обоснованное решение»