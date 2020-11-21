Зеленский считает, что украинские политики использовали Майдан в личных целях Фото: REUTERS

Исторические события последних лет в незалежной для украинских политиков стали способом получить высокие посты. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днём достоинства и свободы.

Украинский лидер призвал «не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки». «Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам», - заявил во время видеообращения на своём канале на сайте YouTube.

Зеленский отметил, что на Украине на первом месте должны быть «закон, а не фамилии или прошлые заслуги», а главными ценностями страны он назвал свободу и равенство. Президент напомнил, что народ Украины должен определить курс развития страны.

Свое заявление украинский лидер сделал в субботу, 21 ноября, когда на Украине отмечают День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала «оранжевой революции» 2004 года и «революции достоинства» 2013 года.