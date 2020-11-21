В Кремле раскрыли тайну странной игрушки на столе Путина Фото: REUTERS

Странная игрушка - оригинальная антропоморфная фигурка, которая «сидела» на столе президента России Владимира Путина во время его выступления на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), является подарком от организаторов мероприятия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, российский лидер выступал на саммите АТЭС в пятницу, 20 ноября. В ходе своего выступления глава государства заявил о безопасности и эффективности российских вакцин от коронавируса, и отметил, что на сегодняшней день вопрос стоит только в налаживании массового производства препаратов. Напомнив в стране уже зарегистрированы две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третий препарат находится на завершающей стадии испытаний, он сообщил, что Россия разворачивает массовое производство, а также активно прорабатывают с зарубежными партнерами возможности поставок вакцин и локализации производства на местах