СК РФ назвал геноцидом атаки против мирных жителей Донбасса Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров назвал геноцидом убийство мирного населения в Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, на территории юго-востока Украины на протяжении ряда лет имели место убийства мирных жителей с применением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет, а также других видов наступательного вооружения.

Федоров уточнил, что в результате применения такого вооружения были убиты и ранены тысячи человек, а также уничтожено множество жилых домов, детских садов, школ, больниц. Многие были вынуждены покинуть свои города, и искать убежище в соседней России.

«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», - заявил зампред СК РФ в ходе выступления на международном форуме «Уроки Нюрнберга» к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

Он сообщил, что российские следователи расследует преступления, совершенные против мирных жителей Донбасса, и размещает информацию об именах причастных к обстрелам командиров ВС Украины, в их отношении возбуждены уголовные дела.