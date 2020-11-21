Работница аэропорта рассказала о загадочных грузах в самолетах втайне от пассажиров Фото: Иван ВИСЛОВ

Одна из сотрудниц аэропорта Таня Бойс рассказала о загадочных грузах в багажном отсеке самолета, о котором пассажиры могут даже не подозревать.

Работница аэропорта пояснила, что перевозка нестандартных предметов держится втайне от путешественников. По ее словам, речь может идти, «о чем угодно», начиная от автомобилей, гоночных спорткаров и уникальных коллекций каких-нибудь вещей до фармацевтических препаратов или простой рыбы. «Вдобавок это могут быть электротовары - к примеру, мобильные телефоны или ноутбуки», - приводит ее слова издание Daily Express.

Однако, сотрудница аэропорта отметила, что, как правило, подобны багаж перевозится грузовыми лайнерам, тем не менее нередко оказывается в багажных отсеках пассажирских самолетов. По ее словам, в данном вопросе важно, чтобы был четко соблюден весь порядок оформления соответствующей документации.