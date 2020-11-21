Россия ввела ответные санкции против Великобритании из-за «дела Магнитского» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия в ответ на санкции Лондона по «делу Магнитского» запретила въезд 25 представителям Великобритании. Об этом в субботу, 21 ноября, говорится в заявлении официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Представитель МИД России напомнила, что власти Великобритании в июле «под надуманными и абсурдными предлогами» объявили о введении санкций против некоторых российских должностных лиц.

- Российская сторона неоднократно давала исчерпывающие комментарии и разъяснения по всему, что связано со смертью Магнитского, однако Лондон предпочел это не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», - отметил она.

Мария Захарова считает, что подобные действия стали попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства со стороны Великобритании и оказания давления на российскую систему правосудия.

В ответ Россия приняла решения о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым теперь закрыт въезд на территорию РФ. Захарова призвала Лондон отказаться от «не обоснованной конфронтационной линии в отношении России» и подчеркнула, что любые недружественные шаги российская стороне не оставит без соразмерного ответа.

Как сообщал сайт kp.ru, в июле текущего году Британия ввела санкции против врачей и следователей из России из-за «дела Магнитского», при этом в «черном списке» засветились номера паспортов и другие личные данные попавших под ограничения лиц. Эти россияне, по утверждению Лондона, якобы были связаны с гибелью Сергея Магнитского – знакомого Билла Браудера. Последний был скандально известным инвестором, который «прославился» участием в деле о хищении свыше пяти миллиардов рублей из российского бюджета.

Двенадцать лет назад в рамках расследования этого дела следователи арестовали Магнитского и поместили его в СИЗО, где он умер через год при не до конца ясных обстоятельствах.